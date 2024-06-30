الكويت تدعم الخطوط الجوية اليمنية بثلاث طائرات ومحركين

صنعاء - (د ب أ)

أعلن رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم الأحد، عن دعم كويتي للخطوط الجوية اليمنية بثلاث طائرات ومحركين، وذلك بعد أيام من احتجاز الحوثيين لثلاث من طائرات الشركة في مطار صنعاء الدولي الخاضع لسيطرتهم.

وقال العليمي في تغريدات على حسابه بمنصة "إكس"، "باسمي وإخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والشعب اليمني، أعرب عن عظيم الشكر لأخي صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وولي عهده، وحكومته والشعب الكويتي الشقيق، على توجيهاته الكريمة بدعم الخطوط الجوية اليمنية بثلاث طائرات، ومحركين".

وأضاف العليمي "يمثل هذا الدعم الكريم، إضافة مهمة إلى سجل حافل بمواقف دولة الكويت المشرفة، وتدخلاتها الإنسانية السخية في مختلف المراحل والظروف إلى جانب شعبنا اليمني، وقيادته السياسية، وحرصها المخلص على تحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، والسلام، والأمن والاستقرار، والتنمية".

واحتجز الحوثيون قبل أيام ثلاث طائرات للخطوط الجوية اليمنية في مطار صنعاء الدولي، وذلك عقب وصولها وعلى متنها حجاج من السعودية، بالإضافة إلى احتجازهم طائرة أخرى منذ أشهر في ذات المطار.

وحمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عقب ذلك، الحوثيين، المسؤولية الكاملة عن تداعيات وتبعات "هذا التصعيد الخطير الذي من شأنه زيادة تعميق معاناة المواطنين والتأثير على سير رحلات الناقل الوطني وتكبيده خسائر فادحة".