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BBC

البث الإسرائيلية: القرار بتوسيع المعركة في الشمال أو تسوية سياسية خلال الأسبوعين القادمين

11:27 م الأحد 30 يونيو 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

قالت هيئة البث العبرية، اليوم الأحد، إن المنظومة العسكرية والأمنية الإسرائيلية تضغط لاتخاذ قرار بخصوص اليوم الذي يلي الحرب قبل انتهاء العملية في رفح.

وأشارت هيئة البث، إلى أنه مع نهاية المرحلة الحالية سيتحول التركيز للشمال واتخاذ قرار خلال الأسبوعين القادمين لتوسيع المعركة أو تسوية سياسية.

من جانبها، هددت ما تسمى بتنسيقية المقاومة العراقية، بأن المصالح الأمريكية ستكون أهدافا مشروعة في حال تنفيذ إسرائيل تهديداتها بشن حرب شاملة على حزب الله في لبنان.

حزب الله لبنان إسرائيل تنسيقية المقاومة العراقية رفح
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