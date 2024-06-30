البث الإسرائيلية: القرار بتوسيع المعركة في الشمال أو تسوية سياسية خلال الأسبوعين القادمين

وكالات

قالت هيئة البث العبرية، اليوم الأحد، إن المنظومة العسكرية والأمنية الإسرائيلية تضغط لاتخاذ قرار بخصوص اليوم الذي يلي الحرب قبل انتهاء العملية في رفح.

وأشارت هيئة البث، إلى أنه مع نهاية المرحلة الحالية سيتحول التركيز للشمال واتخاذ قرار خلال الأسبوعين القادمين لتوسيع المعركة أو تسوية سياسية.

من جانبها، هددت ما تسمى بتنسيقية المقاومة العراقية، بأن المصالح الأمريكية ستكون أهدافا مشروعة في حال تنفيذ إسرائيل تهديداتها بشن حرب شاملة على حزب الله في لبنان.