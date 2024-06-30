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BBC

الاحتلال يعلن إصابة 18 جنديا بسبب سقوط طائرة مسيّرة

10:08 م الأحد 30 يونيو 2024

أرشيفية

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وكالات

أفاد الجيش الإسرائيلي بإصابة 18 جنديا، جراح أحدهم خطيرة إثر سقوط طائرة مسيرة في الجولان.

وفي وقت سابق أعلن حزب الله اللبناني أن مقاتليه استهدفوا 9 مواقع إسرائيلية، وقال الحزب إنه هاجم بسرب من المسيّرات مقر كتائب المدرعات التابع للواء 188 في ثكنة راوية بالجولان المحتل.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن، في بيان اليوم الأحد، إصابة جندي من الكتيبة 890 بجروح خطيرة في معركة بشمال قطاع غزة، مشيرا إلى أنه تم إصابة 33 عسكريا خلال نهاية الأسبوع 22 منهم أصيبوا في معارك غزة.

إصابة جنود اسرائيليين سقوط مسيرة الجولان حزب الله
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