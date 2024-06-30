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BBC

مقتل 5 أشخاص جراء انفجار ناجم عن تسرب للغاز في تركيا

09:33 م الأحد 30 يونيو 2024

انفجار ناجم عن تسرب للغاز في تركيا

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اسطنبول - (د ب أ)

قتل خمسة أشخاص على الأقل في انفجار يشتبه في أنه بسبب الغاز في مدينة إزمير الساحلية غربي تركيا.

وأصيب ما لا يقل عن 57 شخصا، وفقا للسلطات.

ووفقا للنتائج الأولية، كان الانفجار ناجما عن تسرب للغاز في مطعم، حسبما كتب وزير الداخلية علي يرلي قايا في منشور على (إكس).

وقال حاكم المقاطعة إن بعض المصابين في حالة حرجة وإن أجزاء من المبنى تضررت بشدة جراء الانفجار.

ويجري التحقيق في الحادث.

وتم تدمير الطابق الأول من المبنى والواجهة جزئيا، كما يظهر في الصور التي بثتها قناة "سي إن إن تورك" التلفزيونية.

كما تضررت السيارات المتوقفة أمام المبنى في الانفجار.

ووفقا للقناة، تضررت المنازل المحيطة وطلب من السكان إخلاء المنطقة.

وتحدث انفجارات الغاز في المباني السكنية مرارا وتكرارا في تركيا.

مقتل 5 أشخاص مدينة إزمير تركيا تسرب للغاز في مطعم اسطنبول
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