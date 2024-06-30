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BBC

سأبدو مثل حفّار القبور.. وزيرة الخارجية الألمانية تدافع عن حقها بتوفير خبيرة تجميل لها

08:24 م الأحد 30 يونيو 2024

وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك

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وكالات

دافعت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، عن نفقات وزارتها على خدمات خبيرة المكياج المرافقة لها أمام الانتقادات الموجهة.

وقالت الوزيرة، إن وضع المكياج عند الظهور على شاشة التلفزيون أمر ضروري بسبب الإضاءة القوية، قائلة: "بدون مكياج ستبدو وكأنك رمادي اللون مثل حفار القبور".

وأضافت أنالينا خلال فعالية نظمتها عدة وسائل إعلام ألمانية، أن رحلاتها المتعددة تمنعها من البحث عن خبيرة مكياج في كل مرة، خاصة خلال الرحلات الخارجية، مشيرة إلى أن هذا الأمر شائع بين النساء العاملات عموماً، وليس فقط لها.

وتابعت بيربوك أن طبيعة عملها التي تتطلب السفر كثيراً والعمل في الليل تبرر تكاليف خدمات المكياج، مؤكدة أن وزارة الخارجية تلتزم باللوائح القانونية في هذا الشأن.

وفقاً لبيانات الوزارة، فإن تكلفة مرافقة خبيرة مكياج لبيربوك خلال مواعيد التصوير و المقابلات التلفزيونية في الداخل والخارج في عام 2022 بلغت 136 ألفا و500 يورو.

انالينا بيربوك الخارجية الألمانية خبيرة المكياج
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