منع كارثة محققة.. مواطن بالسعودية يواجه نيران اندلعت بسيارة في محطة وقود

وكالات

أظهرت مشاهد التقطتها كاميرات المراقبة، بإحدى محطات الوقود في المملكة العربية السعودية شجاعة مواطن منع كارثة محققة، بعدما اندلعت النيران أثناء تعبئة سيارته بالوقود.

واشتعلت النيران بينما يقوم العامل بمحطة الوقود في منطقة حفر الباطن، فيما كان قائد السيارة بداخل مقصورتها قبل أن يلاحظ اشتعال النيران بمؤخرة سيارته.

وبعد اشتعال النيران انسحب السيارات المتواجدة داخل محطة الوقود خشية انفجارها.

وبعد ذلك قام أحد الأشخاص بسحب حاقن الوقود من السيارة ما أدى إلى اشتداد النيران، قبل أن يقوم آخر بمجابهة النيران باستخدام إحدى طفايات الحريق المخصصة إلى أن نجح في السيطرة على الحريق، ومنع حدوث كارثة محققة بانفجار السيارة أو المحطة عموما.