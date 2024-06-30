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"لا أرى أسبابًا لعدم تجديد الصداقة".. أردوغان يعلن نيته إعادة العلاقات مع سوريا

08:09 م الأحد 30 يونيو 2024

رجب طيب أردوغان

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وكالات

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نية بلاده إعادة العلاقات مع سوريا.

وقال أردوغان، إنه لا يرى سببا لعدم تجديد الصداقة مع الرئيس السوري بشار الأسد، مؤكدا أن أنقرة ليس لديها نية للتدخل بالشؤون الداخلية في سوريا.

وفي مطلع الشهر الجاري، أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني أن الشرط الأساسي لأي حوار سوري تركي هو "أن تقوم أنقرة بإعلان استعدادها للانسحاب من أراضينا التي تحتلها".

وأضاف المقداد "نريد أن نرى تعهدات تركية دقيقة تعكس التزام تركيا بالانسحاب من أراضينا التي تحتلها ووقف دعمها للتنظيمات الإرهابية"، بحسب قوله.

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