جالانت: سنواصل الحرب حتى تعجز حماس عن إعادة بناء قدراتها

وكالات

تعهد وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت من رفح بمواصلة الحرب حتى تعجز حركة المقاومة الإسلامية "حماس عن إعادة" بناء قدراتها من جديد.

كان مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون، مرر أمس الأول الجمعة، مشروع قانون للانفاق من المقرر يؤدي إلى خفض المساعدات المقدمة للأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى، لكنه سيحافظ على استمرار الدعم لإسرائيل.

وجاءت موافقة مجلس النواب على مشروع قانون مخصصات العمليات الخارجية للدولة بأغلبية 212 صوتا مقابل 200 صوت، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد .

ويشمل مشروع القانون توفير تمويل بقيمة 7 . 51 مليار دولار، وهو ما يمثل خفضا قدره 6 . 7 مليار دولار عن المستوى الحالي.

ويتضمن مشروع القانون أيضا تخفيضات واسعة النطاق في ميزانية وزارة الخارجية، ونفقات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والمساعدات الثنائية والمتعددة الأطراف.

وانصب اهتمام الجمهوريون في مشروع القانون على دعم إسرائيل، التي ستحصل على مساعدات بقيمة 3ر3 مليار دولار، واتخاذ موقف متشدد تجاه الصين.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن سيستخدم حق النقض ضد مشروع القانون إذا وصل إلى مكتبه.