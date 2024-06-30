مظاهرة لليهود المتشددين احتجاجا على قرار تجنيد المتدينيين

وكالات

تظاهر العشرات من اليهود المتشددين احتجاجا على قرار المحكمة العليا الذي يلزم الجيش بتجنيد المتدينيين.

وقضت المحكمة العليا الإسرائيلية الثلاثاء الماضي بفرض تجنيد اليهود الحريديم (المتشددون) في الجيش على الحكومة، وهو قرار من المرجح أن يحدث صدمة في ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المعارض لتجنيدهم.

كما أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية بتجميد ميزانية المدارس الدينية، وقالت في قرارها إنه لا يوجد أساس قانوني لمنع الحكومة تجنيد اليهود الحريديم في الجيش الإسرائيلي.