مرشح رئاسي إيراني إصلاحي يعارض الرقابة على الإنترنت

طهران (د ب أ)

أعلن المرشح الرئاسي الإيراني الإصلاحي مسعود بيزشكيان موقفه ضد الرقابة على الإنترنت في البلاد قبل أيام من جولة الإعادة الانتخابية.

وفي منشور اليوم الأحد، وعد وزير الصحة السابق بأن حكومة تحت قيادته ستعارض الحجب. كما أكد أن حكومته ستقوم بحملة ضد التنفيذ الصارم لقواعد ارتداء الحجاب للنساء في حال فوزه بالانتخابات.

ومن المقرر أن يتواجه بيزشكيان والمتشدد المحافظ سعيد جليلي في جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة الإيرانية يوم الجمعة.

وتبدأ مرحلة قصيرة من الحملة الانتخابية اليوم الأحد بمناظرتين تلفزيونيتين يومي الاثنين والثلاثاء.

ينتمي بيزشكيان إلى المعسكر الإصلاحي، ويصف جراح القلب نفسه بأنه سياسي محافظ يعتقد أن الإصلاحات ضرورية. ومع ذلك، فإن ما إذا كان المرشح المعتدل قادرا على الوفاء بالوعود الانتخابية على الإطلاق أمر مثير للجدل.

وفرضت السلطات الإيرانية قيودا متكررة على الإنترنت في الماضي، على سبيل المثال خلال موجات كبيرة من الاحتجاجات كما حدث في خريف عام 2022. ويشار إلى أن شبكات التواصل الاجتماعي بما في ذلك "إنستجرام" و"إكس" و"تليجرام" محجوبة في إيران.

وعلى الرغم من الحظر، تنشط السلطات والحكومة والعديد من السياسيين على المنصات. وعادة ما يتحايل الإيرانيون على الحظر باستخدام شبكة افتراضية خاصة (في بي إن).