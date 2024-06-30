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"كيف تجرؤ على دخول مدينتنا".. ناشطات أمريكيات يهاجمن وزير الدفاع الإسرائيلي أمام الكونجرس (فيديو)

06:31 م الأحد 30 يونيو 2024

ناشطات أمريكيات يهاجمن وزير الدفاع الإسرائيلي

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(وكالات)

هاجمت ناشطات أمريكيات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، أثناء خروجه من مبنى الكونجرس الأمريكي لدى زيارته إلى الولايات المتحدة خلال الأيام الماضية.

وأثناء خروجه، قالت الناشطات الداعمات للقضية الفلسطينية، "كيف تجرؤ على دخول مدينتنا وبلادنا؟ .. أنت مجرم حرب قتلت الآلاف في فلسطين".

وأضافت الناشطات الذين صرخن على جالانت أثناء سيره "العار عليك وعلى الذين سمحوا بدخولك إلى هنا.. العار على الجميع لحماية مجرم حرب".

وطالبت الناشطات الكونجرس الأمريكي بوقف المساعدات الأمريكية التي تستخدم لدعم الإبادة الجماعية لأهالي قطاع غزة، مؤكدين على ضرورة توقف الولايات المتحدة عن حماية "مجرمي الحرب".

وتابعت الناشطات "عار عليك يا جالانت عار عليك يا مجرم الحرب.. يجب أن تكون أمام محكمة العدل في لاهاي بينما دماء الآلاف تلوث يديك".

الكونجرس ناشطات أمريكيات يواف جالانت
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