انتقامًا لغرق زوجته وابنته.. شاب عراقي يغتصب مراهقة على متن قارب مهاجرين

وكالات

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن الناجين من القارب ادّعوا أن الشاب العراقي اغتصب الفتاة بعدما رأى زوجته وابنته تغرقان؛ ليتخلص من غضبه بالانتقام من الفتاة البالغة 16 عاما قبل أن تفارق الحياة في وقت لاحق.

أوضحت الصحيفة البريطانية، أن الفتاة المراهقة تعرضت للاغتصاب والخنق على يد الشاب العراقي أمام أعين والدته أثناء غرق القارب الشراعي.

وأشارت إلى أن السلطات الإيطالية ألقت القبض على الشاب، فيما تمكنت من إنقاذ 12 فقط من بين 70 مهاجرا كانوا على متن القارب.

من جانبها قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن المهاجرين قدموا من العراق وسوريا وإيران، على متن القارب الذي انطلق من السواحل التركية، قبل أن يتحطم ويغرق قبالة السواحل الإيطالية.