"فزعة" سفارة السعودية في المجر لمواطن وزوجته تثير تفاعلا

(وكالات)

تداول رواد على مواقع التواصل الاجتماعي منشورًا لمواطن سعودي، طالب فيه مساعدة وتدخل سفارة المملكة العربية السعودية في المجر، إثر تعرضه لحادث سرقة في بودابست.

وقال السعودي الذي يُدعى مزاحم الفايز، إن لصوص قاموا بسرقة جوازات السفر وبعض الممتلكات التي كانت بحوزته هو وزوجته في محطة القطار في بودابست، مشيرًا إلى سرقة الهواتف المحمولة والبطاقات البنكية والأموال التي كانت بحوزتهم.



وأضاف الفايز، الذي كان مسافرًا إلى فيينا، أنه قام بالإبلاغ بشكل فوري عن فقدان بطاقته البنكية من أجل إيقافها، ومن ثم قام بالإبلاغ في قسم الشرطة "لكنهم لم يتجاوبوا معه بسرعة لحل مشكلته" بحسب ذكره.

وذكر الفايز تعامل السفارة السعودية في بودابست معه ومع زوجته، والذي وصفه بـ "الفزعة" قائلًا، إن ممثل السفارة محمد عريشي حضر بشكل فوري إلى محطة القطار فور تلقي البلاغ، وقام بتسجيل محضر بالواقعة وبالمسروقات لدى قسم الشرطة ومن ثم أخذه وزوجته إلى أحد الفنادق ومتابعة الوضع معه بشكل دوري.

من جانبه علق الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد بتدوينة على صفحته بمنصة "إكس" قائلا: " الحمدلله على سلامة الأخ مزاحم وعائلته الكريمة، وشكرًا للسفارة السعودية وسفير خادم الحرمين الشريفين في المجر.. منشور مهم يستحق القراءة".