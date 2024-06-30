مقتل وإصابة 67 شخصًا خلال هجمات انتحارية بنيجيريا

لاجوس - (د ب أ)

لقي ما لا يقل عن 18 شخصًا حتفهم وأصيب 49 آخرون بإصابات خطيرة إثر وقوع ثلاث هجمات انتحارية في شمال شرق نيجيريا.

وقالت وكالة إدارة الطوارئ الحكومية الإقليمية إن الثلاثة هجمات وقعت في مدينة جوزا.

ووقع انفجار خلال مراسم حفل زفاف نحو الساعة الثالثة بالتوقيت المحلي أمس السبت، حسبما قال المدير العام للإدارة باركيندو محمد سعيدو لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ".

ووقع انفجار آخر في مستشفى المدينة، التي نقل إليها المصابون من انفجار حفل الزفاف. ووقع الانفجار الثالث خلال مراسم جنازة لمسلمين.

ووفقا للشرطة النيجيرية، فإن انتحاريات قمن بتنفيذ الهجمات، إحداهن كانت تحمل رضيعا على ظهرها. وحتى الآن، لم تعلن جماعة مسؤوليتها عن الهجمات، ولكن يشتبه أن حركة بوكو حرام الجهادية ورائها.

وقد استخدمت بوكو حرام أكثر من مرة النساء لتنفيذ هجمات انتحارية في الماضي. ويشار إلى أن بعض الانتحاريات من المحتجزات لدى المجموعة، اللاتي ينفذن في بعض الأحيان الهجمات تحت تأثير المخدرات و الإكراه.

ويشهد شمال شرق نيجيريا منذ فترة طويلة هجمات إرهابية. وتنشط جماعة بوكو حرام والدولة الإسلامية في المنطقة.

