السوداني: لا يوجد معتقل أو سجين رأي في العراق

بغداد - (د ب أ)



قال رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، إن الصحافة المهنية الوطنية في البلاد شريك في بناء الدولة ومن خلالها يتم استكشاف مكامن الخلل والفساد وسوء الإدارة ونقل هموم الناس.

وقال السوداني، خلال الاحتفالية المركزية التي أقامتها نقابة الصحفيين العراقيين بمناسبة عيد الصحافة الـ 155 اليوم ، :"نفخر اليوم بعدم وجود معتقل أو سجين رأي صحفي".

وأضاف:" أثبتت الصحافة العراقية أنها أقرب لهموم الناس وعامل حاسم ومؤثر في توعية الرأي العام أمام محاولات تدجينه أو السطو على حريته وتفكيره ودورها في الأوضاع والأحداث السياسية التي شهدها تأريخ العراق".

وأكد أن الحكومة حرصت على توفير جميع إمكانيات النجاح للصحافة الوطنية المهنية، إيمانا منها بقيمة العمل الصحفي، ودورها الوطني كما عملت الحكومة على توفير بيئة آمنة تكفل للصحفيين تأدية دورهم من دون مضايقات أو تعسف ومضينا بإصرار لإكمال متطلبات مشروع قانون حق الحصول على المعلومة، بعد أن صوّت عليه مجلس الوزراء".

وحذر من أن" هناك منصات تسيء إلى مهنية الصحافة، وتعمل على تسميم الأجواء وتضليل الرأي العام، مستغلةً فضاء الحرية، ومُلحقةً الضرر بالصحافة الحرّة المسؤولة، قبل ضررها على الدولة ومؤسساتها".

وقال السوداني: "أعدم النظام الدكتاتوري وغيب واعتقل العديد من الصحفيين، واضطر الكثير منهم للهجرة ومع تحرر العراق من الدكتاتورية، أصبحت صحافتنا مساهماً أساسياً في بناء العراق الحر التعددي الذي يتمتع فيه الجميع بالحرية والكرامة واحترام حقوق الإنسان".

وذكر أن " للصحافة دور في الدفاع عن العراق الجديد وفضح الإرهاب، وكذلك دورها خلال المعارك الكبرى التي خاضتها قواتنا الأمنية ضد الإرهاب وقدمت الصحافة منذ 2003 حتى يومنا هذا قوافل من الشهداء والجرحى الذين استرخصوا أرواحهم من أجل العراق".