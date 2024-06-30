رئيس وزراء لبنان الأسبق يطالب بالتوقف عن منح "الهدايا" لحزب الله

(وكالات)

خلال مقابلة له مع قناة "العربية"علق رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة على قرار جامعة الدول العربية إزالة حزب الله اللبناني من قائمة المنظمات الإرهابية، قائلًا إن الجامعة عليها التوقف عن منح ما أسماها بـ "الهدايا المجانية".

ورأى السنيورة، أن الجامعة العربية كان عليها التريس قبيل اتخاذ قرارها بشأن تصنيف حزب الله، من أجل مصلحة لبنان، مضيفًا أن الأيام القادمة ستثبت أن قرار الجامعة بشأن حزب الله كان خاطئًا.

وكان الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، قد أعلن في وقت سابق عقب انتهاء زيارته إلى بيروت، أن "الجامعة لم تعد تصنف حزب الله كمنظمة إرهابية".

وقال زكي، إن القرارات السابقة للجامعة بشأن حزب الله، أدت إلى وقف التواصل معه، مشيرًا إلى إن تواصل الأعضاء لاستخدام الصيغة الحالية أتاح إمكانية التواصل من جديد مع الحزب.

وصنفت الجامعة العربية حزب الله كمنظمة "إرهابية" عام 2016، متهمة إياه بالتطرف والتدخل في الشؤون الداخلية للدول.