بعد إعلان الدعم السريع.. الجيش السوداني يؤكد تمسك قواته بمواقعها في عاصمة ولاية سنار

الخرطوم - (د ب أ)

أعلن الجيش السوداني، اليوم الأحد، أن قواته لا تزال تقاتل قوات الدعم السريع في مدينة سنجة، عاصمة ولاية سنار، مؤكدًا على تمسك القوات بمواقعها.

وقال الناطق الرسمي بإسم القوات المسلحة العميد الركن نبيل عبد الله ، في منشور على صفحة القوات المسلحة السودانية بموقع "فيسبوك" اليوم، :"قواتنا في سنجة صامدة ومتماسكة بمواقعها وتقاتل العدو بثبات ومعنويات عالية ومنتصرين باذن الله تعالى" .

وكان رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان تفقد أمس السبت القوات في الخطوط الأمامية بولاية سنار في وسط السودان .

وأعلنت قوات الدعم السريع، مساء أمس، سيطرتها على قيادة الفرقة 17 مشاة، مقر الجيش بولاية سنار، بعد هجوم مباغت على المدينة الواقعة جنوب شرق السودان.

ووفق موقع "سودان تربيون" الإخباري ، تحركت قوات الدعم السريع التي هاجمت سنجة من مواقع تمركزها في مناطق "جبل موية"، وهو موقع استراتيجي يربط بين ولايات سنار والجزيرة والنيل الأبيض.

ومرت القوات عبر عدة قرى، بما في ذلك "القويزات"، قبل الاشتباك مع دفاعات الجيش المتقدمة في حي القلعة بسنجة، لتتمكن من التوغل إلى عمق المدينة والوصول إلى مقر الفرقة.

ويأتي تصريح المتحدث باسم الجيش السوداني وسط تضارب في المعلومات وجدل كثيف بوسائط التواصل الاجتماعي حول حقيقة الأوضاع العسكرية في مدينة سنجة.

وأفاد مواطنون فارون من سنجة بأن "قوات الدعم السريع ما تزال تنتشر في المنطقة بأعداد كبيرة، وأقامت نقاط تفتيش عديدة على الطريق القومي وصولاً إلى بلدة "أبو حجار" في الاتجاه الجنوبي، وأيضاً نقاط على الطريق المؤدي إلى مدينة سنار في الاتجاه الشمالي.

وأشار الشهود إلى أن قوات الدعم السريع أقامت نقاط تفتيش أيضاً على الطريق المؤدي إلى الرصيرص في إقليم النيل الأزرق وداخل أحياء سنجة، حيث نشرت جنودها بالقرب من الاستاد الأولمبي. كما ذكر الشهود وقوع انتهاكات ضد الفارين جنوباً وشرقاً.

وتحدث الشهود عن قصف جوي مكثف نفذه الطيران الحربي التابع للجيش فجر اليوم على قيادة الفرقة 17 مشاة ومباني جهاز الأمن وقصر الضيافة.

وطبقا للموقع ، "تواصلت موجات النزوح العالية للمواطنين إلى القضارف وإقليم النيل الأزرق أقصى الجنوب الشرقي، بالإضافة إلى مناطق الدندر، والسوكي، وأبو حجار، وكركوج، وود النيل وغيرها، مع استمرار الانتهاكات الواسعة التي ترتكبها قوات الدعم السريع ضد الفارين، والتي شملت نهب الأموال والهواتف والسيارات".

وسيطرت قوات الدعم السريع، يوم الإثنين الماضي، على منطقة جبل موية الاستراتيجية، ما أسفر أيضاً عن موجة نزوح واسعة لسكان قرى المنطقة إلى مدينتي سنار وسنجة.