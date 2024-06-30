جيش الاحتلال يزعم تدمير أنفاق المقاومة في رفح والشجاعية

تل أبيب - (د ب أ)

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت عشرات من المواقع للبنية التحتية لعناصر المقاومة الفلسطينية في منطقة الشجاعية بواسطة طائرات سلاح الجو الإسرائيلي.

وزعمت الصحيفة العبرية، أن قوات الاحتلال تمكنت من استهداف عدد من عناصر المقاومة الفلسطينية ومناطق تمركزهم وأسلحتهم.

بالإضافة إلى ذلك، تم استهداف عشرات من المواقع للبنية التحتية لعناصر المقاومة في المنطقة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا أنشطته العملياتية المستهدفة الاستخباراتية في منطقة رفح، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وزعمت الصحيفة، أن القوات الإسرائيلية تمكنت أيضا أمس من القضاء على العديد من عناصر المقاومة في مواجهات مختلفة وفككت فتحات أنفاق في المنطقة.



وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن أمس الأول الجمعة، السيطرة على حوالي 70% من منطقة رفح، بعد شهر ونصف من بدء القتال فيها.

وذكرت مصادر ميدانية أن تقدم القتال سيستمر لفترة طويلة، حتى في الوقت الذي تتحدث فيه إسرائيل عن "الانتقال إلى المرحلة الثالثة" وستكون هناك حاجة إلى أشهر عديدة أخرى لهزيمة المقاومة في رفح - الذين يحاولون شن معركة من أجل البقاء، وفق ما أورده موقع "آى 24".