انهيار أرضي يؤدي لفقدان عدد من الأشخاص في سويسرا

جنيف - (د ب أ)

أعلنت السلطات السويسرية، اليوم الأحد، فقدان عدد من الأشخاص إثر وقوع انهيار أرضي في مدينة كانتون تيسينو جنوبي سويسرا.

وقالت الشرطة في بيان لها، إن عاصفة رعدية عنيفة ضربت وادي ماجيا خلال الليل. وأضافت أن الانهيار وقع في منطقة فونتانا.

وعرقل الطقس السيء البحث عن المفقودين في فونتانا. ولم يتسن الوصول للكثير من الأودية الجانبية برا.

كما تضرر شبكات الاتصالات والكهرباء في المنطقة الأكثر تضررا.

وهطلت أمطار بلغ منسوبها نحو 200 مليمتر مطلع الأسبوع، بحسب هيئة الأرصاد. وأضافت أن مياه الشرب في المنطقة تلوثت نتيجة للعاصفة.

وفي منطقة فالايس بالقرب من تيسينو، فاض نهر رون على ضفتيه في عدة أماكن بعد عواصف رعدية قوية منذ أمس السبت.