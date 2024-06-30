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البحرية البريطانية تتلقى بلاغا عن حادث قرب ميناء المخا اليمني

12:37 م الأحد 30 يونيو 2024

البحرية البريطانية

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لندن - (د ب أ)

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأحد، إنها تلقت بلاغا عن وقوع حادث على بعد 13 ميلا بحريا جنوب غربي ميناء المخا اليمني على ساحل البحر الأحمر.

وأضافت الهيئة أن 12 زورقا صغيرا منها "قوارب سريعة وقوارب الكاياك الأصغر حجما"، اقتربت من سفينة تجارية، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وقالت الهيئة إن أقرب نقطة اقتربت فيها الزوارق الصغيرة من السفينة التجارية كانت على بعد مسافة 1.5 ميل بحري.

وأضافت الهيئة أن بعض الزوارق كانت من دون طاقم.

وبقيت الزوارق بالقرب من السفينة التجارية لمدة ساعة تقريبا.

وقالت الهيئة إنه تم الإبلاغ عن سلامة السفينة وأفراد طاقمها وأن السفينة تتجه إلى ميناء التوقف التالي.

البحرية البريطانية ميناء المخا اليمني البحر الأحمر زوارق
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