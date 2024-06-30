كوريا الشمالية تدين التدريبات العسكرية المشتركة بين سول وواشنطن وطوكيو

سول - (د ب أ)

تعهدت كوريا الشمالية، اليوم الأحد، بالقيام بإجراءات لحماية سيادتها في الوقت الذي أدانت فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان بسبب التدريبات العسكرية المشتركة التي قاموا بها مؤخرا.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن هذه الخطوة جاءت وسط تنامي التحالف بين كوريا الشمالية وروسيا بعد أن وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون معاهدة "شراكة استراتيجية شاملة" تدعو إلى تقديم المساعدة العسكرية لبعضهما البعض دون تأخير إذا تعرض أي من الجانبين لهجوم مسلح.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية في بيونج يانج:"سنحمي سيادتنا الوطنية ومصالحنا الأمنية، جنبا إلى جنب مع السلام الإقليمي، من خلال إجراءات مضادة قوية وساحقة".

ولم توضح الوزارة ما تعنيه بالإجراءات المضادة.

وكانت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان قد اختتموا يوم السبت تدريباتهم العسكرية الثلاثية المتعددة المجالات التي استمرت ثلاثة أيام بعنوان "فريدوم إيدج"، والتي تهدف إلى تعزيز الردع ضد التهديدات الكورية الشمالية.

وقد أجرت الدول الثلاث مناورات بحرية وجوية مشتركة من قبل، لكن "فريدوم إيدج" كانت أول مناورة ثلاثية تجري عبر مجالات متعددة، بما في ذلك الجو والبحر وتحت الماء والإنترنت.