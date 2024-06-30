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BBC

مسبّبة انفجارات وهمية.. طائرات الاحتلال تخترق حاجز الصوت فوق بيروت

12:10 ص الأحد 30 يونيو 2024

طائرات الاحتلال

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وكالات
أفادت تقارير إعلامية، مساء السبت، بأن المقاتلات الإسرائيلية اخترقت حاجز الصوت فوق بيروت وأجواء جنوب وشرق لبنان، وفق ما نقلته "الجزيرة" عن مراسلها.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، ذكرت وسائل إعلام تابعة لحزب الله، أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ خرقا لحاجز الصوت على مرحلتين فوق قرى النبطية.
ويعتبر خرق جدار الصوت، أحد الظواهر الفيزيائية التي تحدث نتيجة تخطي الطائرة سرعة الصوت، ما يتسبب في حدوث موجة صوتية تشبه إلى حد كبير الانفجارات والتي قد تؤدي إلى اهتزاز المباني أو تحطم النوافذ.

طائرات الاحتلال بيروت اختراق حاجز الصوت
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