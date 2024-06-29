رغم الخلافات.. الرئيس الجزائري يبعث برقية عزاء للعاهل المغربي بعد وفاة والدته

وكالات

بعث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم السبت ببرقية عزاء إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، في أعقاب الإعلان عن وفاة والدته الأميرة للا لطيفة.

وقال الرئيس تبون في البرقية التي نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية: "إلى جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، تلقيت بأسى نبأ عودة روح والدتكم إلى خالقها وبارئها وكان لهذا الخبر المحزن الذي ألم بكم وبالأسرة الملكية بالغ الأثر".

وأضاف تبون: "باسمي الخاص وباسم الشعب الجزائري، أتوجه لجلالتكم بأصدق التعازي، راجيا من العلي القدير أن يتغمد روح الفقيدة بستائر رحمته وأن يلحقها بأهل الخير والبر، وحسن أولئك رفيقا".

وتابع تبون: "أسأل المولى عز وجل أن يلهمكم وكل أفراد العائلة الملكية الكريمة جميل الصبر والسلوان لتجاوز هذه المحنة الأليمة، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث الرسمي باسم القصر الملكي في المغرب، اليوم السبت، وفاة والدة العاهل المغربي الملك محمد السادس، الأميرة للا لطيفة، أرملة الملك الراحل الحسن الثاني.

وذكرت وكالة الأنباء المغربي في بيان نشرته، أن "يعلن الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، بكل حزن وأسى، انتقال صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة إلى عفو الله ورحمته، وذلك يوم السبت، حرم المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله مثواه، ووالدة صاحب الجلالة الملك محمد السادس".

ونهى البيان "هذا المصاب الجلل، نرجو الله العلي القدير بأن يشمل الفقيدة الكريمة بواسع رحمته وكريم غفرانه ويسكنها فسيح جناته".

ولم تكن الأميرة الراحلة تضطلع بأية مسؤوليات رسمية، كما لم تعتد الظهور في الأنشطة العامة.

يٌذكر أن العالقات بين المغرب والجزائر يخيم عليها خلافات وتوترات، بسبب الصحراء الغربية التي يطالب المغرب ببسط سيطرته الكاملة عليها، بينما تدعم الجزائر جبهة البوليساريو الانفصالية.