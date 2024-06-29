المغرب.. القصر الملكي يعلن وفاة والدة الملك محمد السادس

وكالات

أعلن المتحدث الرسمي باسم القصر الملكي في المغرب، اليوم السبت، وفاة والدة العاهل المغربي الملك محمد السادس، الأميرة للا لطيفة، أرملة الملك الراحل الحسن الثاني.

وذكرت وكالة الأنباء المغربي في بيان نشرته، أن "يعلن الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، بكل حزن وأسى، انتقال صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة إلى عفو الله ورحمته، وذلك يوم السبت، حرم المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله مثواه، ووالدة صاحب الجلالة الملك محمد السادس".

ونهى البيان "هذا المصاب الجلل، نرجو الله العلي القدير بأن يشمل الفقيدة الكريمة بواسع رحمته وكريم غفرانه ويسكنها فسيح جناته".

ولم تكن الأميرة الراحلة تضطلع بأية مسؤوليات رسمية، كما لم تعتد الظهور في الأنشطة العامة.