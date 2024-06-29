البث الإسرائيلية: أكثر من 40 مواجهة بين الجيش والمقاومة بالشجاعية منذ الخميس

وكالات

قالت هيئة البث العبرية، اليوم السبت، إن أكثر من 40 مواجهة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وكتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس في الشجاعية منذ بدء العملية يوم الخميس.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل ضابط وجندي وإصابة اثنين آخرين في معارك شمال قطاع غزة.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية، ان الجندي والضابط الإسرائيليان قتلا في حي الشجاعية شمالي قطاع غزة برصاص قناص ومبنى مفخخ.

وذكرت كتائب القسام، أن مجاهديها يواصلون التصدي للقوات الإسرائيلية المتوغلة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة ضمن كمائن مركبة.

وأشارت القسام إلى أن الكمائن المركبة في الشجاعية أوقعت قتلى وجرحى في صفوف قوات الاحتلال وهبوط أكثر من طائرة لإجلائهم.