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BBC

إعلام عبري: تظاهرات في 80 موقعًا للمطالبة بإقالة حكومة نتنياهو

09:36 م السبت 29 يونيو 2024

تظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب

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وكالات

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم السبت، إن مظاهرات انطلقت في 80 موقعا للمطالبة بإقالة حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة.

وأظهرت مقاطع فيديو، مشاركة الوزير المستقيل من حكومة الطوارئ بيني جانتس في تظاهرة بتل أبيب للمطالبة بعقد صفقة لتبادل الأسرى مع حركة حماس.

كذلك بيّنت مشاهد مصوّرة، احتشاد آلاف الإسرائيليين أمام مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب.

احتجاجات اسرائيل تظاهرات تل أبيب حكومة نتنياهو
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