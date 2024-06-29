إعلام عبري: تظاهرات في 80 موقعًا للمطالبة بإقالة حكومة نتنياهو

تظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب

وكالات

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم السبت، إن مظاهرات انطلقت في 80 موقعا للمطالبة بإقالة حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة.

‼️🚨مشاهد من تظاهرات عارمة في تل ابيب للمطالبه بأسقاط نتنياهو وحكومتة وعقد صفقه تبادل pic.twitter.com/ERpGpEpsuP — موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) June 29, 2024

وأظهرت مقاطع فيديو، مشاركة الوزير المستقيل من حكومة الطوارئ بيني جانتس في تظاهرة بتل أبيب للمطالبة بعقد صفقة لتبادل الأسرى مع حركة حماس.

🚨⚡الوزير المستقيل من مجلس الحرب الإسرائيلي "بيني غانتس" يشارك في تظاهرة في"تل أبيب" تطالب بإسقاط حكومة "نتنياهو" وإبرام صفقة تبادل. pic.twitter.com/DExl5cLouo — الموجز الروسي | Russia news 🇷🇺 (@mog_Russ) June 29, 2024

كذلك بيّنت مشاهد مصوّرة، احتشاد آلاف الإسرائيليين أمام مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب.