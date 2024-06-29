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زيلينسكي يرحب بإطلاق سراح سجناء ومن بينهم أحد زعماء تتار القرم

09:27 م السبت 29 يونيو 2024

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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كييف - (د ب أ)

رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت بعودة سجناء أوكرانيين من روسيا، بما في ذلك ناريمان جيليال، وهو أحد زعماء تتار القرم وناشط سياسي.

وقال زيلينسكي في رسالة عبر تقنية الفيديو: "تم إطلاق سراح عشرة مدنيين بالإضافة إلى 90 جنديا هذا الأسبوع"، وأوضح أن ذلك يرفع عدد السجناء المفرج عنهم الذين وصلوا إلى أوكرانيا من السجون الروسية إلى 3310 أشخاص.

وأضاف: "علينا أن نجد جميع مواطنينا ونعيدهم إلى أوكرانيا، كل واحد منهم في السجن أو تعرض للترحيل، البالغين والأطفال، والجنود والمدنيين".

وكان جيليال من بين المدنيين العشرة الذين عادوا أمس الجمعة، وأجرى زيلينسكي محادثات مقتضبة معه اليوم السبت، وكانا قد التقيا آخر مرة في عام 2021.

يذكر أن جيليال هو منسق مجلس تتار القرم، وهو الهيئة الحاكمة المنتخبة التي تمثل السكان الأصليين المسلمين في شبه جزيرة القرم البالغ عددهم حوالي 250 ألف نسمة.

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