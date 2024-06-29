السعودية تحذّر مواطنيها من السفر إلى لبنان

وكالات

حذّرت وزارة الخارجية السعودية في بيان، اليوم السبت، مواطنيها من السفر إلى لبنان، كما طالبت الموجودين فيها إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن السفارة السعودية في بيروت تتابع التطورات الأمنية في لبنان عن قرب، مجددة تأكيدها على دعوتها السابقة لرعايا المملكة إلى الالتزام بقرار منع السفر إلى لبنان.

كذلك طالبت سفارة المملكة في بيروت، المواطنين السعوديين المتواجدين في لبنان بمغادرته فورا، منوّهة إلى ضرورة التواصل معها في حالات الطوارئ.