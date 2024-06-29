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موريتانيا.. مرشح رئاسي بارز يتهم السلطات بتزوير الانتخابات

07:52 م السبت 29 يونيو 2024

موريتانيا

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نواكشوط - (د ب أ)
استبق المرشح البارز للانتخابات الرئاسية في موريتانيا، المعارض والناشط الحقوقي بيرام ولد الداه ولد أعبيد، انتهاء عمليات التصويت باتهام السلطات بتزوير الانتخابات.
وقال ولد أعبيد في تصريح صحفي اليوم السبت إن "الاعتداء على ممثليه في مكاتب التصويت وطردهم خارج المكاتب في كل من مدينتي أطار وبتليميت، في الجنوب الغربي من موريتانيا، قد يسببان بداية انجراف خطير لعملية الاقتراع".
وحذر ولد أعبيد الرئيس المنتهية ولايته والمرشح محمد ولد الغزواني من الانسياق إلى ما وصفها بعملية لي الأذرع مع الشعب الموريتاني.
وشدد ولد أعبيد على إدانة طرد ممثليه من مكاتب التصويت، "وصمت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات عن هذه التجاوزات".

موريتانيا الانتخابات الموريتانية
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