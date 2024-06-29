إعلام عبري: الشرطة لا تعمل بمهنية إنما تعمل وفق أهواء بن غفير

وكالات

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلا مسؤول إسرائيلي أمني كبير، اليوم السبت، إن الشرطة لا تعمل بمهنية إنما تعمل وفق أهواء وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

سبق وأن قالت "يديعوت أحرونوت" نقلا عن مصادر، اليوم السبت، إن أزمة ثقة بدأت تظهر بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والأجهزة الأمنية من جهة والشرطة بقيادة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير من جهة.

وكشفت المصادر، أن العام الأخير شهد انخفاضا في اعتقالات اليهود المشتبهين بالإرهاب في الضفة الغربية إلى النصف، موضحين أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي بالضفة ترفض في بعض المواقف التحقيق في أحداث أدت إلى قتل فلسطينيين.

وذكرت المصادر، ان قائد المنطقة الوسطى بشرطة الاحتلال الإسرائيلي حذر من ازدياد جرائم المستوطنين في الضفة، مؤكدين أن مكتب بن غفير طور أساليب مختلفة للالتفاف على ضباط الشرطة.

وأكدت المصادر للصحيفة العبرية، أن مكتب بن غفير يتواصل بشكل مباشر مع ضباط وعناصر شرطة.