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مقتل 9 أشخاص إثر انهيارات أرضية في نيبال

07:45 م السبت 29 يونيو 2024

انهيارات أرضية في نيبال أرشيفية

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كاتماندو - (د ب أ)

قال متحدث باسم الشرطة النيبالية، اليوم السبت، إن تسعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم إثر انهيارات أرضية ناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة في نيبال منذ مساء أمس الجمعة.

وتسببت الكارثة في مقتل خمسة أشخاص في جولمي، التي تبعد حوالي 250 كيلومترا تقريبا غرب العاصمة كاتماندو، واثنين آخرين في كل من منطقتي باجلونج وسيانجا المجاورتين.

وقال المتحدث باسم الشرطة النيبالية دان بهادور كركي، إن خمسة أفراد من عائلة واحدة لقوا حتفهم جميعا في جولمي، بما في ذلك طفلان، إثر تعرضهم للدفن جراء اجتياح الانهيارات الأرضية في سفح جبل لمنزلهم.

وقال كركي: "وصلت فرق البحث والإنقاذ إلى جميع المناطق المتضررة ويتم تقديم المساعدة اللازمة للعائلات المتضررة".

ووفقا لبيانات وزارة الداخلية، فإن نيبال معرضة بشدة لخطر الكوارث الطبيعية، بسبب طبيعتها الجبلية وأنهارها الضخمة، حيث شهدت البلاد 23 حالة وفاة منذ الأول من يونيو الجاري، بسبب الانهيارات الأرضية وثلاث حالات جراء الفيضانات.

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