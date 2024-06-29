مصر تدين قرار الاحتلال شرعنة 5 بؤر استيطانية جديدة في الضفة

القاهرة - (د ب أ)

أدانت مصر قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالمصادقة على شرعنة خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية والتخطيط لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، معتبرة أنه استمرار وإمعان واضح في سياسة انتهاك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، وفي مقدمتها القرار رقم 2334.

واستنكرت مصر بشدة، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت، استغلال إسرائيل للحرب الدائرة في قطاع غزة في تكريس المزيد من التوسع الاستيطاني غير القانوني، ومحاولة تغيير الوضع القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، مشددة على أن استمرار إسرائيل في تلك الإجراءات غير الشرعية يستهدف تقويض فرص حل الدولتين، والذي يتأسس على احترام الحقوق الشرعية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، ويُعد الطريق الأوحد للسلام الشامل والدائم.

ودعت مصر، المجتمع الدولي للتدخل لوقف الإجراءات والممارسات غير القانونية الإسرائيلية، والانتهاكات المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني، وتكثيف الجهود من أجل الإنهاء الفوري للوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة.