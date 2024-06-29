شكري ونظيره الصومالي يبحثان مستجدات الوضع الإقليمي بمنطقة القرن الأفريقي

القاهرة - (د ب أ)

استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم السبت، نظيره الصومالي أحمد معلم فقي، حيث تناول اللقاء مستجدات الوضع الإقليمي في منطقة القرن الأفريقي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد أبو زيد، أن اللقاء تطرق إلى الوضع الإقليمي في منطقة القرن الأفريقي، حيث تبادل وزيرا خارجية البلدين التشاور والتنسيق بشأن أهم المستجدات في هذا الشأن، وأكدا حرصهما على دعم الاستقرار والسلام وتجنب مصادر التوتر وزعزعة الاستقرار.

ومن ناحية أخرى، كشف أبو زيد، عن أن المباحثات تناولت برامج التعاون القائمة بين البلدين في مجالات التدريب والطيران الصحة والتعليم والثقافة، حيث أعرب الوزيران عن سعادتهما بقرب الإعلان عن افتتاح خط طيران مباشر بين البلدين في شهر يوليو القادم.

وأشار إلى أن اللقاء تناول مختلف جوانب العلاقات المصرية الصومالية وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف الجوانب.

في نهاية اللقاء، تم التأكيد على خصوصية العلاقات المصرية الصومالية والحرص المتبادل على تنميتها وتعزيزها خلال المرحلة القادمة.