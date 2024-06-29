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الرئاسة الفلسطينية: القرارات الإسرائيلية لن تعطي الشرعية للاستيطان

05:44 م السبت 29 يونيو 2024

الاستيطان الإسرائيلي أرشيفية

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وكالات

أعربت الرئاسة الفلسطينية في بيان، اليوم السبت، عن رفضها وإدانتها المصادقة على شرعنة 5 بؤر استيطانية بالضفة الغربية والدفع بمخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية، أن القرارات الإسرائيلية لن تعطي الشرعية للاستيطان الذي أكد المجتمع الدولي أنه يجب إزالته من جميع الأراضي الفلسطينية.

وحمّلت الرئاسة الفلسطينية، الإدارة الأمريكية مسؤولية القرارات الإسرائيلية وطالبتها بالتحرك لإجبار الاحتلال على وقف حرب الإبادة في غزة والضفة.

وأمس الجمعة، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الكابينت صادق، أمس الأول الخميس، على خطة لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش تشمل "شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة ونشر عطاءات (قرارات) لبناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات" وكذلك اتخاذ إجراءات ضد السلطة الفلسطينية".

ووفقا لهيئة البث العبرية، فإن هذه القرارات تهدف، إلى التصدي للاعترافات بدولة فلسطين والإجراءات المتخذة ضد إسرائيل في المحاكم الدولية.

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