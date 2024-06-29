آلاف الإيرانيين يتظاهرون في العاصمة الألمانية احتجاجا على السلطات الحاكمة في بلادهم

آلاف الإيرانيين يتظاهرون في العاصمة الألمانية أ

برلين- (د ب أ)

خرج آلاف الإيرانيين المقيمين في ألمانيا في مظاهرة في العاصمة الألمانية في برلين اليوم السبت احتجاجا على السلطة الحاكمة في طهران وذلك بمناسبة الانتخابات الرئاسية الإيرانية.

وأعلنت متحدثة باسم الشرطة الألمانية عن إحصاء ما يقرب من 5000 شخص مبدئيا في ساحة بيبلبلاتس وشارع "اونتر دين ليندن"، ولا يزال هناك توافد كبير على المظاهرة.

ويبلغ عدد الأشخاص الذين تم إبلاغ السلطات عن مشاركتهم في هذه المظاهرة 8000 شخص.

ودعا إلى تنظيم هذه المظاهرة، ما يُعرف بـ "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" الذي كان أعلن في اليوم السابق أن عشرات الآلاف سيشاركون فيها.ومن المتوقع أيضًا حضور أعضاء من البرلمان الألماني، وبحسب المجلس، فإن الاحتجاج موجه ضد نظام حكم الملالي في إيران.

يذكر أن السلطات الإيرانية دعت أمس الجمعة ما يقرب من 61 مليون شخص للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس الراحل إبراهيم رئيسي الذي لقي حتفه في حادث تحطم طائرة.

ومنذ الثورة الإسلامية في البلاد عام 1979، يجمع النظام السياسي في إيران بين سمات الحكم الجمهوري والحكم الثيوقراطي.

وتأسس "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" في عام 1981 من حركة مجاهدي الشعب الإيراني (مجاهدي خلق)، وتسعى هذه المجموعة المغتربة إلى إسقاط نظام الحكم في إيران، ومع ذلك، تُعتبر المنظمة مثار جدل حيث تقابل بالرفض من غالبية المعارضين داخل وخارج إيران.

وتعد هذه المنظمة محظورة في إيران.