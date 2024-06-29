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انطلاق الانتخابات البرلمانية الفرنسية في أقاليم ما وراء البحار

05:01 م السبت 29 يونيو 2024

الانتخابات البرلمانية الفرنسية أرشيفية

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باريس - (د ب أ)

بدأت الجولة الأولى للانتخابات البرلمانية الفرنسية رسميا بعدما فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في مجموعة جزر سان بيير وميكويلون قبالة الساحل الشرقي لكندا اليوم السبت، حسبما أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون المحلية.

وبينما يعني اختلاف التوقيت أن الناخبين في بعض الأقاليم الفرنسية بدأوا التصويت، فإن هؤلاء في البر الرئيسي الفرنسي سوف يتحتم عليهم الانتظار حتى غد الأحد للإدلاء بأصواتهم.

وعقب انتكاسة كبيرة لحزبه في انتخابات البرلمان الأوروبي مطلع يونيو، وفوز واضح لحزب التجمع الوطني اليميني، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى انتخابات مبكرة في الجمعية الوطنية (مجلس النواب).

وتجرى الجولة الثانية في السابع من يوليو.

ويتصدر حزب التجمع الوطني في استطلاعات الرأي ما قبل الانتخابات، يليه حركة الجبهة الشعبية الجديدة اليسارية يليهما حزب النهضة وهو حزب يتبع تيار الوسط الذي ينتمي إليه ماكرون.

وترسل الدوائر الانتخابية الفرنسية البالغ عددها 577 دائرة مندوبا إلى الجمعية الوطنية، ويتم انتخاب المرشحين الذين يحصلون على أكثر من 50% من الأصوات في الجولة الأولى، ولكن أغلبهم لا يترشحون إلا بعد الجولة الثانية.

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