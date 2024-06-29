تباين نسبة الإقبال على التصويت في انتخابات الرئاسة الموريتانية

نواكشوط- (د ب أ)

واصل الناخبون في موريتانيا اليوم السبت الإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسية يشارك فيها سبعة مرشحين وسط تباين في الإقبال.

وقال الرئيس المنتهية ولايته والمرشح لولاية جديدة محمد ولد الغزواني ، بعد أن أدلى بصوته بأحد مراكز الاقتراع وسط العاصمة، إن الكلمة الفصل في الانتخابات للناخب الموريتاني وأنه ملتزم بالنتائج التي ستفرزها صناديق الاقتراع .

وتباينت نسبة الإقبال على مكاتب التصويت من مرتفع في الضاحية الجنوبية للعاصمة إلى عادي وسط العاصمة رغم أن الطقس لم يكن حارا.

وأكد ولد الغزواني ، الذي يرأس البلاد منذ 2019 أنه حريص على أن تكون الانتخابات شفافة ونزيهة كما عبر عن ارتياحه لأجواء الهدوء والأمن التي تجري فيها عمليات الاقتراع على كافة التراب الوطني، وكذا في الخارج على مستوى الجاليات الموريتانية.

واتهم المرشح للانتخابات الرئاسية بيرام ولد الداه ولد اعبيد لجنة الانتخابات بالتآمر مع أنصار المرشح محمد ولد الغزواني، معتبرا أنها تساعدهم في عملية شراء أصوات الناخبين بالمال العمومي.

وقال حمادي ولد سيد المختار مرشح حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" الإسلامي إن كل المؤشرات تشير إلى أن "الشعب يريد التغيير" ، مجددا التأكيد على أن لا مشكلة لديه في الاعتراف بنتائج انتخابات نزيهة "لكن حين يقع التزوير سنقول إنها انتخابات مزورة".

واعتقلت الشرطة اليوم قادة حزب جبهة التغيير الداعي لمقاطعة الانتخابات الرئاسية المحسوب على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

وبدأ قرابة مليوني ناخب موريتاني في وقت سابق اليوم الإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس للبلاد.

ومن المقرر إغلاق مراكز الاقتراع مساء اليوم على أن تبدأ عمليات الفرز مباشرة.