استشهاد 12 فلسطينيا في سلسلة غارات إسرائيلية على مدينة غزة

غزة - (د ب أ)

شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على مدينة غزة اليوم السبت ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى.

وسقط خمسة قتلى في قصف إسرائيلي لمنزل قرب شارع الوحدة وسط مدينة غزة ، كما سقط قتلى وعدد من الإصابات في قصف منزل في ساحة الشوا وسط مدينة غزة.

وتستمر العملية البرية الإسرائيلية لليوم الثالث على التوالي في حي الشجاعية شرق مدينة غزة وسط مناشدات من عائلات محاصرة دون مياه أو طعام لليوم الثالث وتستغيث من أجل إجلاء الجرحى من شارع النزاز بالشجاعية.

وطبقا للوكالة ، يمنع جيش الإسرائيلي لليوم الـ 51 على التوالي دخول شاحنات القطاع الخاص إلى مدينة غزة، وتزداد حدة سوء التغذية في مدينة غزة.