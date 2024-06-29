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BBC

الصين تحذر من عواصف ممطرة بعد فيضانات بشمال شرق البلاد

01:24 م السبت 29 يونيو 2024

عواصف ممطرة

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بكين- (د ب أ)

حذرت الصين من المزيد من العواصف الممطرة بمختلف أنحاء البلاد، وحثت المواطنين على الاستعداد لانهيارات أرضية محتملة وسط موجة مستمرة منذ فترة طويلة من الطقس السيء تهدد السفر والزراعة، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأصدرت السلطات الصينية اليوم السبت إنذارا أحمر، نقلته وكالة شينخوا، للتحذير من هبوب عواصف ممطرة، وهو الأشد في نظام التحذير من الطقس المكون من أربع درجات.

جاء ذلك نقلا عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، الذي حذر من وقوع كوارث جيولوجية محتملة في بعض المناطق المتضررة من الأمطار، بما في ذلك مقاطعات "آنهوي" و"جيانجسو" و"هوبي" و"هونان" و"جيانجشي" و"قويتشو".

وفي الوقت نفسه، تفرض الفيضانات، التي وصلت إلى رقم قياسي، في نهر "ووسولي" بشمال شرق الصين ضغطا على المزارعين في المنطقة المعروفة " بأنها "مخزن الحبوب الرئيسي" في البلاد.

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