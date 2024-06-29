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BBC

مسؤولون روس: مقتل 5 أشخاص في هجوم بطائرة بدون طيار أوكرانية

12:13 م السبت 29 يونيو 2024

طائرة بدون طيار مفخخة

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موسكو- (د ب أ)

قتل 5 أشخاص في هجوم بطائرة بدون طيار في منطقة "كورسك" الروسية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، حسب السلطات الروسية المحلية.

وأعلن أليكسي سميرنوف، حاكم منطقة "كورسك" اليوم السبت أن طفلين صغيرين، كانا ضمن القتلى، مضيفًا أن أوكرانيا مسؤولة عن الهجوم.

وتابع أن مبنى سكنيا، في قرية "جوروديش" تعرض للقصف في الهجوم، وتم نقل شخصين مصابين بجروح خطيرة إلى المستشفى.

يشار إلى أن منطقة كورسك، مثل مناطق روسية أخرى، على طول الحدود مع أوكرانيا، مثل "بريانسك" و"بيلجورود" و"روستوف"، كانت هدفا لهجمات أوكرانية متكررة، فيما تواجه البلاد غزوا روسيا شاملا مستمرا.

وأعلنت وزارة الدفاع في موسكو، صباح اليوم السبت أنه تم إسقاط 6 طائرات بدون طيار هجومية الليلة الماضية في 4 مناطق روسية.

ولم تتمكن وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من التحقق، بشكل مستقل، من صحة المعلومات، التي قدمتها السلطات الروسية.

طائرة بدون طيار أوكرانيا روسيا إسقاط 6 طائرات بدون طيار
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