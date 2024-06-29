فيديو| الاحتلال يجرّف أخر سلة غذائية لقطاع غزة

وكالات

نشر نشطاء فلسطينيون عبر تطبيق، مقاطع فيديو توثق آثار دمار خلفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق زراعية بشمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة عقب تراجعها من المنطقة صباح اليوم.

وقال ناشط إن الدبابات والجرافات الإسرائيلية دمرت نحو 500 دونم زراعي شمال غرب المدينة، والتي تعتبر آخر سلة غذائية لقطاع غزة بعد تراجع الآليات من منطقة الشاكوش.