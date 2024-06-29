فيديو| الاحتلال يجرّف أخر سلة غذائية لقطاع غزة
وكالات
نشر نشطاء فلسطينيون عبر تطبيق، مقاطع فيديو توثق آثار دمار خلفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق زراعية بشمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة عقب تراجعها من المنطقة صباح اليوم.
وقال ناشط إن الدبابات والجرافات الإسرائيلية دمرت نحو 500 دونم زراعي شمال غرب المدينة، والتي تعتبر آخر سلة غذائية لقطاع غزة بعد تراجع الآليات من منطقة الشاكوش.
🚨تجريف آخر سلة غذائية لقطاع غزة.. الدبابات والجرافات الاسرائيلية تدمر نحو 500 دونم زراعي من الدفيئات الزراعية شمال غرب مدينة رفح ..#شاهد| الاحتلال يتعمد تدمير المنشآت الزراعيه وجميع مقومات الحياة في القطاع pic.twitter.com/cgD4Fi3XDj
— فلسطين أون لايـن (@F24online) June 29, 2024
فيديو قد يعجبك: