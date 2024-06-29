النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الإيرانية تظهر تقدم الإصلاحي مسعود بزشكيان

طهران- (د ب أ)

أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، اليوم السبت، أن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في البلاد أظهرت تقدم المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان، يليه الأصولي سعيد جليلي بفارق ضئيل.

وأفادت وكالة مهر الإيرانية للأنباء، أنه بحسب إعلان وزارة الداخلية، أظهرت النتائج الأولية والرسمية للانتخابات حصول مسعود بزشكيان على 973052 صوتا، وسعيد جليلي على 963615 صوتا، ومحمد باقر قاليباف على 341056 صوتا، ومصطفى بور محمدي على 15625 صوتا.

وبدأت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الرابعة عشر بالجمهورية الإسلامية في الساعة الثامنة من صباح أمس الجمعة وانتهت الساعة 12 منتصف الليل، بعد تمديد فترة التصويت ثلاث مرات، في أكثر من 58 ألف مركز اقتراع في جميع أنحاء البلاد.

وتمت عملية التصويت في مراكز الاقتراع بحضور المشرفين والمراقبين وممثلي المرشحين. كما أن التصويت في هذه الفترة من الانتخابات الرئاسية تم على الورق.

ووفقا لمنظمة التسجيل المدني في البلاد، يحق لـ 61 مليونا و452 ألفا و321 شخصا مؤهلا داخل البلاد وخارجها المشاركة في التصويت.

وفي نهاية وقت التصويت وبعد فرز الأصوات، وبحضور المشرفين والمراقبين وممثلي المرشحين في مراكز الاقتراع، يتم إعداد محضر الاجتماع وتحميله في نظام التحقق ومن ثم توحيده في الدوائر والمحافظات ويتم إعلانها لوزارة الداخلية وبعد موافقة مجلس صيانة الدستور ستقوم وزارة الداخلية بإعلان الإحصائيات الرسمية.