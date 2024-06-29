جالانت: إسرائيل لا ترغب في حرب مع حزب الله لكنها مستعدة لها

تل أبيب/بيروت- (د ب أ)

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إن إسرائيل لا ترغب في خوض حرب ضد حزب الله اللبناني، إلا أن الجيش الإسرائيلي مستعد لحرب.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن الوزير قوله يوم الجمعة خلال زيارة للقوات قرب الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان "نحن نعمل على حل سياسي. هذا هو الخيار الأفضل دائما.. نحن لا نبحث عن حرب لكننا مستعدون لها".

وأضاف: "إذا اختار حزب الله الحرب، نحن نعلم ما نفعله... إذا اختاروا السلام، فسنرد الرد المناسب".

ومنذ بداية حرب غزة، كان هناك تبادل يومي لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله في المنطقة الحدودية بين إسرائيل ولبنان.

وتصاعدت حدة القتال بشكل كبير في الآونة الأخيرة، ودعت العديد من الدول، ومن بينها ألمانيا، مواطنيها إلى مغادرة لبنان.

وهناك مخاوف من أن تتصاعد حرب مفتوحة محتملة بين إسرائيل ولبنان وتتحول إلى صراع إقليمي قد يشمل أيضا إيران والولايات المتحدة.

وحذرت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة صباح اليوم السبت في منشور على موقع "اكس" من أنه إذا شنت إسرائيل "عدوانا عسكريا واسع النطاق، فإن هذا سيؤدي إلى اندلاع حرب مدمرة".