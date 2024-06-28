للمرة الثالثة.. تمديد فترة التصويت بالانتخابات الرئاسية الإيرانية

(د ب ا)

بدأت السلطات الإيرانية إجراء الانتخابات في جميع مراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسية الإيرانية لمدة ساعتين إضافيتين حتى الساعة الثانية عشرة مساء بالتوقيت المحلى.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن هذا التمديد يأتي بعد تمديدها حتى الساعة الـ20 أولا وحتى الساعة الـ22 بالتوقيت المحلي ثانيا.

وتستمر الانتخابات الرئاسية الايرانية في دورتها الرابعة عشرة بدأت صباح يوم الجمعة في الساعة الثامنة تماما حتى المحلة الاولى في الساعة السادسة مساء والآن تستمر حتى الساعة الـ24.

وأدلى المرشد الأعلى لإيران، آية الله علي خامنئي بصوته، في الانتخابات الرئاسية في إيران، اليوم الجمعة، فيما سيقرر الناخبون الإيرانيون ما إذا كانوا يريدون استمرار التيار المحافظ المتشدد في حكم البلاد أو التحول نحو مسار أكثر اعتدالا.

وحث خامنئي الأمة على المشاركة النشطة في التصويت "لإثبات صحة ونزاهة نظام الجمهورية الإسلامية".

وتتجه نحو 61 مليون دولار إلى مراكز الاقتراع لانتخاب خليفة لإبراهيم رئيس الذي توفي في حادث مروحي في مايو الماضي.

وتأتي الانتخابات في ظل أزمة اقتصادية حادة وتوترات مع الغرب وإحباطات بين الجمهور، ولاسيما الشباب، بفرض سلطة الدولة والحكومة.

والمرشحون الذين يتطلعون إلى ذلك يتمتعون بفرص متعددة للفوز في الانتخابات مع المتشدد سعيد جليلي، المفاوض السابق في المحادثات النووية الدولية، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، بالإضافة إلى وزير الصحة السابق والمرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان.