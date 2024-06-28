إعلان

BBC

أوكرانيا تعلن استهداف مركز الاتصالات الفضائية الروسي في شبه جزيرة القرم

07:10 م الجمعة 28 يونيو 2024

وزارة الدفاع الأوكرانية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، استهداف مركز الاتصالات الفضائية الروسي في شبه جزيرة القرم، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقع اتفاقية أمنية مع الاتحاد الأوروبي خلال قمة قادة الاتحاد بالعاصمة البلجيكية بروكسل أمس الخميس.

ووقع زيلينسكي الاتفاقية في حفل حضره رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وتم التوصل إلى الاتفاقية بعد أشهر من المحادثات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الـ 27 لدعم أمن أوكرانيا على المدى الطويل.

وبالإضافة إلى الخطط الجديدة الهادفة إلى توثيق التعاون بين صناعة الدفاع في أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، يشكل الإجراء التشاوري الجديد بشأن الأزمات بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا جزءا من الاتفاقية.

وزارة الدفاع الأوكرانية مركز الاتصالات الفضائية الروسي استهداف مركز الاتصالات الفضائية شبه جزيرة القرم الغزو الروسي لأوكرانيا
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إسرائيل: منعنا الاعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل المجلس الأوروبي

إعلان

إعلان

مباشر.. مباراة الأهلي وفاركو (0-0) في الدوري