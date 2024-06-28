أوكرانيا تعلن استهداف مركز الاتصالات الفضائية الروسي في شبه جزيرة القرم

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، استهداف مركز الاتصالات الفضائية الروسي في شبه جزيرة القرم، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقع اتفاقية أمنية مع الاتحاد الأوروبي خلال قمة قادة الاتحاد بالعاصمة البلجيكية بروكسل أمس الخميس.

ووقع زيلينسكي الاتفاقية في حفل حضره رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وتم التوصل إلى الاتفاقية بعد أشهر من المحادثات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الـ 27 لدعم أمن أوكرانيا على المدى الطويل.

وبالإضافة إلى الخطط الجديدة الهادفة إلى توثيق التعاون بين صناعة الدفاع في أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، يشكل الإجراء التشاوري الجديد بشأن الأزمات بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا جزءا من الاتفاقية.