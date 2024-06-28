تعليق الرحلات الجوية في مطار دلهي بعد انهيار سقف مبنى ومقتل شخص

نيودلهي- (د ب أ)

أعلن مطار "أنديرا غاندي" الدولي، في نيودلهي، تعليق بعض الرحلات الجوية، صباح اليوم الجمعة، وذلك بعد انهيار جزء من سقف المبنى، رقم 1، في أعقاب هطول أمطار غزيرة.

وأضاف المطار وهو أكثر المطارات ازدحاما في الهند أنه علق رحلات المغادرة، من المبنى المتضرر، حتى بعد ظهر اليوم الجمعة، وتعهد بتعويض الضحايا.

وذكرت قناة "إن.دي.تي.في" ووكالة "برس تراست أوف إنديا" أن شخصا واحدا على الأقل، لقي حتفه وأصيب ستة آخرون. وكان الضحايا في أربع مركبات، انهارت عليها العوارض.

وأضاف المطار في بيان"بسبب الأمطار الغزيرة، منذ وقت مبكر من هذا الصباح، انهار جزء من مظلة ساحة المغادرة القديمة، في المبنى رقم 1، في مطار دلهي، حوالي الساعة الخامسة صباحا (2330 بتوقيت جرينتش أمس الخميس"، مضيفا أن هناك أنباء عن سقوط مصابين.

وتم تعليق جميع رحلات المغادرة، من المبنى رقم 1، بشكل مبدئي. وفي تحديث في الساعة الثامنة و45 دقيقة صباحا، ذكر المطار أن جميع الرحلات المغادرة من المبنى رقم 2، والمبنى رقم 3 "تعمل بكامل طاقتها، بينما تم إلغاء رحلات المغادرة، من المبنى رقم 1، حتى الساعة الثانية ظهر اليوم".

ولم تتضرر الرحلات من المبنى رقم 2 والمبنى رقم 3.