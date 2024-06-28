إعلان

BBC

الدفاع الجوي الروسي يسقط 25 مسيرة أوكرانية فوق 5 مقاطعات

11:20 ص الجمعة 28 يونيو 2024

الدفاع الجوي الروسي يسقط 25 مسيرة أوكرانية فوق 5 م

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

موسكو- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن قوات الدفاع الجوي الروسية، اعترضت ودمرت خلال الليلة الماضية، 25 مسيرة أوكرانية، فوق مقاطعات بريانسك وسمولينسك وفورونيج وكورسك وروستوف الروسية.

وقالت الدفاع الروسية: "خلال الليلة الماضية، عندما حاول نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية باستخدام مسيرات على الأراضي الروسية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي العاملة ودمرت 12 مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وتم تدمير 9 طائرات مسيرة فوق مقاطعة سمولينسك"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأضافت "تم تدمير طائرة مسيرة في مقاطعة فورونيج، وتم تدمير طائرتين مسيرتين في مقاطعة كورسك، وتم اعتراض طائرة مسيرة في مقاطعة روستوف".

وزارة الدفاع الروسية قوات الدفاع الجوي الروسية مسيرة أوكرانية أنظمة الدفاع الجوي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
كوريا الجنوبية تفرض عقوبات على إدارة صواريخ نظيرتها الشمالية و4 سفن روسية

إعلان

إعلان