المستشار الألماني: واثق من انتخاب البرلمان الأوروبي فون دير لاين رئيسة للمفوضية الأوروبية

بروكسل- (د ب أ)

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن ثقته في إعادة انتخاب أورسولا فون دير لاين رئيسة للمفوضية الأوروبية من قبل البرلمان الأوروبي.

وقال شولتس عقب اجتماع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "تتمتع الرئيسة بسمعة جيدة للغاية في البرلمان".

وفي الوقت نفسه دافع شولتس عن نهج الأسر الحزبية الكبرى في ترشيح المناصب العليا في الاتحاد الأوروبي، مضيفا أنه يتعين على المجلس الأوروبي تقديم اقتراح يمكن أن يحظى بأغلبية في البرلمان، وقال: "لقد فعلنا ذلك اليوم. نأمل ذلك".

وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني قد انتقدت عدم مشاركتها بشكل مباشر في المحادثات حول ترشيحات المناصب القيادية في الاتحاد الأوروبي، على الرغم من النتيجة الجيدة في انتخابات البرلمان الأوروبي التي حققها حزبها "إخوة إيطاليا".

وقال شولتس إن حزب الشعب الأوروبي والديمقراطيين الاشتراكيين والليبراليين اتفقوا بوضوح على دعم ولاية ثانية في البرلمان الأوروبي للسياسة المنتمية للحزب المسيحي الديمقراطي الألماني، فون دير لاين، مضيفا أنه لا توجد مناقشات مع الأحزاب "التي لا تتناسب مع شبكة العائلة الحزبية هذه".

يُذكر أن فون دير لاين لم تستبعد قبل انتخابات البرلمان الأوروبي التعاون مع كتلة "المحافظون والإصلاحيون الأوروبيون" اليمينية المحافظة، التي ينتمي إليها أيضا حزب "إخوة إيطاليا".

وأوضح شولتس أنه يرى أنه كان من الممكن أن تكون الأجندة الاستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة التي اعتمدها رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي أكثر طموحا، وقال: "هذه وثيقة جيدة، وبالطبع يمكن تحسينها"، موضحا أن ألمانيا كانت تتمنى تحقيق المزيد من الإنجازات في مجالات القدرة على المنافسة، وتطوير سوق رأس المال الأوروبية، وقضايا المناخ، والتحديث الصناعي، وقال: "اعتقدنا أن هذا قد يكون أمرا جيدا، لكن الجميع أصبحوا الآن سعداء لأنهم حصلوا على أي شيء على الإطلاق. هذا هو الحال".

وأشار شولتس إلى أن بلاده لم تقبل الديون المشتركة - أو ما يسمى سندات اليورو - لتمويل التسلح وإعادة تمويل ميزانيات الدفاع الوطني من ميزانية الاتحاد الأوروبي.