انطلاق عملية التصويت للانتخابات الرئاسية الإيرانية

طهران- (د ب أ)

انطلقت عملية التصويت للانتخابات الرئاسية الإيرانية، صباح اليوم الجمعة، في جميع أنحاء البلاد.

وذكرت وكالة مهر الإيرانية للأنباء، أن عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الـ14 بدأت في تمام الساعة الـ8 من صباح اليوم، بالتوقيت المحلي، في أكثر من 58 ألف مركز اقتراع في جميع أنحاء البلاد.

وسيتم التصويت في مراكز الاقتراع بحضور المشرفين والمراقبين وممثلي المرشحين.

كما أن التصويت في هذه الفترة من الانتخابات الرئاسية يتم على الورق.

ووفقا لمنظمة التسجيل المدني في البلاد، يمكن لـ 61 مليونا و452 ألفا و321 شخصا مؤهلا داخل البلاد وخارجها المشاركة في التصويت.

كانت قد تمت الدعوة لاختيار رئيس جديد للبلاد، خليفة لإبراهيم رئيسي، الذي توفي في حادث تحطم مروحية في مايو الماضي.

وعلى الرغم من منصبه كرئيس، إلا أن رئيسي كان هو الرجل الثاني فقط في هيكل السلطة في إيران، حيث يعمل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي كرأس للدولة وله الكلمة الحاسمة في جميع المسائل الاستراتيجية. وهو أيضا القائد الأعلى للقوات المسلحة الإيرانية.

ولم يسمح مجلس صيانة الدستور، وهو هيئة إشرافية محافظة للغاية، إلا لـ6 مرشحين بخوض الانتخابات.

وسحب أمس الخميس مرشحان محافظان متشددان ترشيحاتهما وهم عمدة طهران علي رضا زاكاني والسياسي المحافظ أمير حسين قاضي زاده هاشمي في محاولة لتوحيد الصفوف بين الناخبين المتشددين المتوجهين إلى مراكز الاقتراع.

وهذا يترك 4 متنافسين في الانتخابات ليحلوا محل رئيسي.

وأظهر استطلاع للرأي أجراه مركز الأبحاث التابع لمجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) ونشرت نتائجه أول أمس الأربعاء تصدر مسعود بزشكيان ، وزير الصحة الأسبق، قائمة المرشحين للفوز في الانتخابات الرئياسة الإيرانية

وأشار الاستطلاع إلى حصول بزشكيان على نسبة 5 ,23% من الأصوات،بحسب وكالة مهر الأيرانية للأنباء.

ويحتل محمد باقر قاليباف (رئيس مجلس الشوري) المركز الثاني بنسبة 9 ,16% ثم سعيد جليلي ( مرشح المعسكر المتشدد وكبير المفاوضين السابق في المفاوضات النووية) بنسبة 16 ,3% فيما حصل سيد أمير حسين قاضي زاده هاشمي" على نسبة 3 ,2% ، و"علي رضا زكاني" على نسبة 2 ,1% و"مصطفى بور محمدي" على نسبة 5 ,0% .

وأشار المركز إلى أن نسبة 7 ,45 % من الأشخاص الذي تم استطلاع أراؤهم قالوا إنهم سيشاركون بالتأكيد في هذه الانتخابات، فيما قال 6 ,31% إنهم مترددون، وأكد 6 ,22% أنهم لن يشاركوا في الانتخابات المقبلة.

وإذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة، فسيجري إجراء جولة إعادة في الخامس من يوليو المقبل.