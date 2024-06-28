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حملة بايدن: الرئيس قدم رؤية إيجابية خلال المناظرة

06:50 ص الجمعة 28 يونيو 2024

ترامب وبايدن

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وكالات

قالت رئيسة الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي جو بايدن، جين أومالي ديلون، إن الرئيس قدم رؤية إيجابية وفائزة خلال المناظرة مع منافسه ترامب.

وكانت أعلن مديرا حملة ترامب سوزي ويلز وكريس لاسيفيتا النصر قبل أن يقدم الرئيس السابق دونالد ترامب والرئيس جو بايدن بياناتهما الختامية في المناظرة الرئاسية.

وقال ويلز ولاسيفيتا في بيان صحفي: "لقد قدم الرئيس ترامب الليلة أعظم أداء في المناظرة وانتصار في التاريخ لأكبر جمهور من الناخبين في التاريخ".

وزعموا أن بايدن أظهر بالضبط لماذا يستحق "الطرد" وأضافت الحملة: "على الرغم من قضاء إجازة لمدة أسبوع في كامب ديفيد للتحضير للمناظرة، لم يتمكن بايدن من الدفاع عن سجله الكارثي في الاقتصاد والهجرة".

وتأتي هذه المناظرة في ظروف سياسية صعبة، تشهد اضطرابات داخلية بسبب سياسة إدارة بايدن المنحازة لإسرائيل في حزب غزة، وملاحقات ترامب القضائية، فضلًا عن عامل كبر السن بين المرشحين المتنافسين.

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